O artista argentino pioneiro do trap latino, Duki vai subir ao palco do LAV – Lisboa ao Vivo no próximo ano, a 16 de outubro, num concerto único em Portugal.

Os bilhetes estarão à venda no dia 8 de novembro, a partir das 10h00, em lasttour.org.

Conhecido pelo seu flow marcante e bilíngue, Duki é considerado um pioneiro do movimento de rap e trap na Argentina e um dos artistas de música urbana mais promissores da atualidade.

Mauro Ezequiel Lombardo, mais conhecido como Duki, surgiu no cenário underground de freestyle e trouxe as suas raízes para o mainstream. Com uma mistura única de reggaeton e melodias com auto-tune, tem ajudado a impulsionar o hip-hop latino junto de novos públicos, no seu país e internacionais.

Duki tornou-se o primeiro artista argentino a esgotar os bilhetes do lendário estádio River Plate, em Buenos Aires, com mais de 140 mil espectadores em duas noites. Em 2024, o sucesso do rapper continuou com a sua primeira digressão pelos Estados Unidos e voltou a fazer história, desta vez em Espanha, ao tornar-se o primeiro artista urbano argentino a esgotar os bilhetes do estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.