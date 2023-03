O grupo informou que Taylor, que foi diagnosticado com cancro da próstata no quarto estágio no ano passado, vai juntar-se aos elementos do grupo para gravar "algumas canções".

Taylor, responsável pelos riffs de êxitos como "Girls on Film" e "Rio", deixou os Duran Duran em 1986 para trabalhar em outros projetos. O músico regressou ao grupo em 2001 e saiu novamente em 2006.

Taylor deveria reunir-se com os ex-companheiros de banda durante a indução dos Duran Duran ao Rock & Roll Hall of Fame, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. Mas na altura o vocalista Simon Le Bon leu uma mensagem na qual Taylor revelou o diagnóstico de cancro.

Os membros dos Duran Duran - Le Bon, o teclista Nick Rhodes, o baixista John Taylor e o baterista Roger Taylor - afirmaram que estão "emocionados" com o anúncio.

O novo projeto deve ser lançado ainda este ano, anunciaram no Twitter na noite da passada segunda-feira.

"As novas gravações contarão com a família ampliada e amigos dos Duran Duran, antigos e novos, incluindo o nosso ex-colega de banda Andy Taylor, que se juntará a nós na guitarra em algumas canções", afirma o comunicado.

O grupo, formado em 1978 em Birmingham, Inglaterra, conta com vários êxitos, como "Wild Boys" e "A View To A Kill", entre muitos outros.