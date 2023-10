"Danse Macabre", o novo álbum dos Duran Duran, é inspirado no Halloween e já pode ser ouvido nas plataformas de streaming.

"Ao longo de 13 temas, a banda desenterra melodias brilhantes da escuridão, reunindo novas músicas, covers temáticos e versões recém reimaginadas dos seus próprios clássicos 'assustadores'", frisa a editora em comunicado.

O comunicado destaca "versões de Halloween" de temas como "Bury A Friend", de Billie Eilish , "Psycho Killer", dos Talking Heads (com Victoria De Angelis, dos Måneskin), ou "Paint It Black", dos Rolling Stones.

O alinhamento conta também com releituras de "Spellbound", de Siouxsie and The Banshees, "Ghost Town", dos Specials, ou "Supernature", de Cerrone, e de temas dos próprios Duran Duran, como "Secret Oktober" e "Nigtboat".

Nile Rodgers colabora em "Black Moonlight" e os guitarristas Andy Taylor e Warren Cuccurullo participam pela primeira vez num disco do grupo desde 2004.

ALINHAMENTO:

Nightboat

Black Moonlight

Love Voudou

Bury A Friend

Supernature

Danse Macabre

Secret Oktober 31st

Ghost Town

Paint It Black

Super Lonely Freak

Spellbound

Psycho Killer (feat. Victoria De Angelis)

Confession in the Afterlife