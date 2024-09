Durante os últimos dois anos, a equipa de Mapas, projeto da produtora Omnichord que promove cocriações entre artistas e comunidades nos locais que estas habitam, explorou as freguesias de Parceiros e Marrazes, em Leiria.

O processo levou Mapas e criadores convidados ao encontro de “diversos agentes culturais locais e pessoas que, de alguma forma, dão ‘vida’ a estes lugares”, revelando “áreas de exploração artística, os marcos identitários, as estórias e as tradições”, explicou a Omnichord.

Recuperando antigos locais de encontro, como lavadouros, caminhos pedestres ou pracetas, Mapas encerra o capítulo Leiria no dia 22, com a apresentação do resultado do trabalho dos diversos criadores com as instituições e moradores locais.

A programação arranca pela manhã, com percurso artístico que liga os lavadouros de Pernelhas e do Casal do Ralha, ambos nos Parceiros, e a participação de Edgar Valente, dos projetos Criatura e Bandua.

Depois há mini-concerto com Arianna Casellas y Kauê Gindri, seguindo-se uma oficina-passeio com Alípio Rosa, intitulada “O que esconde a natureza?”.

No lavadouro do Casal do Ralha mostra-se a criação conjunta do Coro dos Pinheiros com Bia Maria e os Casota Collective. Segue-se a exibição dos documentários “Mapas-pessoas” e a conversa com a comunidade.

A fechar, a dupla Alexandra Duarte e Nuno Saldanha, do coletivo Unsafe Space Garden, junta-se ao Rancho dos Parceiros e ao Grupo de Marchas de Casal do Ralha para concretizarem o resultado de uma residência que foi ponto de encontro entre heranças artísticas distintas.