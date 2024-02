"Vai-se Andando?" é o álbum de estreia de Edmundo Inácio e ficará disponível em todas as plataformas no dia 9 de fevereiro. Em comunicado, o músico adianta que o disco tem como objetivo a reciclagem e modernização da Música Tradicional Portuguesa, Fado e suas origens.

"A utilização de instrumentos tradicionais com uma sonoridade tão característica, leva a que o projeto traga uma abordagem única na produção deste álbum Pop Alternativo com a magia da Música Eletrónica. A musicalidade é acompanhada de algumas temáticas fraturantes da sociedade, fazendo com que o público se questione sobre o estado da sociedade moderna, levantando assim a questão 'Vai-se Andando?'", resume a Contos da Praça.

Edmundo Inácio vai apresentar as novas canções ao vivo em fevereiro. No dia 10, o cantor sobe ao palco da Casa da Música, no Porto. Já em Lisboa, o concerto está marcado para o dia 21 de fevereiro no Centro Cultural de Belém.

DATAS:

10 de fevereiro - Casa da Música - Porto (Bilheteira)

17 de fevereiro - Centro de Artes de Águeda - Águeda (Bilheteira)

21 de fevereiro - Centro Cultural de Belém - Lisboa (Bilheteira)

2 de março - Teatro Municipal de Portimão - Portimão (Bilheteira)