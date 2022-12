No ano em que "Entre S.F.F", o álbum de estreia dos Entre Aspas, celebra o 30.º aniversário, a banda algarvia assinala o regresso provisório, que inclui lançamentos e concertos.

Citada no comunicado da promotora, Viviane anuncia que a reunião do grupo "terá lugar apenas durante o ano de 2023", com uma série de iniciativas já a partir de janeiro.

"Apesar de a banda não estar no ativo, temos mantido ao longo destes anos uma amizade que fez despertar em nós a vontade de nos voltar a reunir", acrescenta a vocalista.

O início da celebração dos 30 anos do primeiro álbum faz-se com a divulgação de uma nova versão do single "Criatura da Noite", da autoria do produtor brasileiro Alê Siqueira (Tribalistas, Elza Soares, Chico Buarque, Caetano Veloso). "Ele decidiu imprimir um estilo electro-swing que nos agradou muito", assinala o baixista Nuno Filhó.

Na primavera, será editado um disco com temas inéditos de um último álbum que não chegou a ser lançado em 2004, devido à suspensão da atividade da banda na altura.

No outono, o aniversário é celebrado com a estreia de um documentário sobre o percurso do grupo.

Durante o ano o regresso também passará pelos palcos, numa digressão nacional cujos locais e datas ainda não são conhecidos. "Assim festejaremos as nossas canções partilhando-as novamente com o nosso público", avança o guitarrista Tó Viegas.

Formados em Faro em 1990, os Entre Aspas editaram quatro álbuns de originais, uma compilação "best of" e um disco ao vivo. "Criatura da Noite", "Perfume", "Uma Pequena Flor" e "Voltas" estão entre as suas canções mais populares.