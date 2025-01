Miguel Araújo foi, nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro, surpreendido pelo aparecimento de um novo álbum de outro artista na sua conta do Spotify. O disco "Beija-Flor", lançado esta semana, aparece em destaque na página do músico português, mas pertence, na verdade, ao cantor brasileiro Miguel Araújo.

"Apareceu hoje na minha conta de Spotify um disco que não é meu. Hacking de plafatormas de stream é totalmente novidade para mim. Já tinham ouvido falar de tal algo?", começou por escrever o cantor.

Até ao momento, a plataforma ainda não reagiu, mas tudo indica que se trata de um erro de carregamento, uma vez que ambos os artistas partilham o mesmo nome.

Nas redes sociais, Miguel Araújo revela ainda que já fou "hackeado no Youtube, no Facebook e no Instagram". "Mas no Spotify é a primeira vez. Nem sabia que isto acontecia", acrescentou, explicando que a plataforma Spotify for Artists não o "deixa remover este disco": "Repito, não é meu, e este artista não sou eu".