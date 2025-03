O cantor e compositor Diogo Piçarra celebra este ano uma década desde o lançamento do seu álbum de estreia, "Espelho". O disco, lançado a 16 de março em 2015, marcou o início da carreira do artista.

O álbum conta com temas como "Tu e Eu", "Sopro", "Breve" ou "Verdadeiro". No Spotify, "Espelho" conta com mais de 15 milhões de reproduções.

"Faz hoje 10 anos que lancei o meu primeiro álbum. O tempo passou a correr, mas as músicas ficam para sempre", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

"Obrigado a todos os que fizeram (e continuam a fazer) parte desta viagem! Quem se lembra de como tudo começou?", agradeceu Diogo Piçarra.