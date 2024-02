A dupla Nebulossa, com o tema "Zorra", vai representar Espanha no Festival Eurovisão da Canção 2024. O casal de Alicante venceu este fim de semana o Benidorm Fest, o concurso onde é escolhido o representante do país.

O hino feminista foi a canção mais votada pelo público e pelos jurados. María Mery Bas, de 55 anos, e o seu marido, o produtor Mark Dasousa, de 47 anos, conquistaram 156 pontos.

"Zorra" é apresentada como um tema "feminista sobre as dificuldades que as mulheres têm em ser reconhecidas pelos seus méritos". Segundo a agência EFE, o objetivo da canção é mudar a conotação negativa da palavra "zorra" ('galdéria', em tradução livre)