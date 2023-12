O estado de saúde de Céline Dion agravou-se nas últimas semanas, de acordo com uma irmã da cantora.

Em entrevista à revista canadiana 7 Jours, Claudette Dion, de 75 anos, adiantou que a artista "não consegue controlar os seus músculos", apesar de continuar a esforçar-se para recuperar.

A irmã da cantora frisou que todos estão preocupados devido ao facto de "as cordas vocais serem músculos e o coração também (ser) um músculo". "Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar ao palco", rematou.

"Fui diagnosticada com um problema neurológico muito raro, conhecido como 'síndrome da pessoa rígida' (stiff-person syndrome)", revelou Céline Dion no final de 2022. Com síndrome da pessoa rígida, Céline Dion “já não controla os músculos”.

"Infelizmente, estes espasmos afetam todos os aspetos da minha vida diária, por vezes não me permitindo usar as minhas cordas vocais para cantar da forma a que estou habituada", contou,