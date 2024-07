A eDreams, agência de viagens online, divulgou os resultados de um novo estudo de mercado externo que revela que a música é atualmente um dos grandes factores impulsionadores de viagens.

De acordo com os dados, a maioria dos portugueses (89%) já viajou, ou pretende viajar, com o propósito específico de assistir a um evento musical. "Esta percentagem é superior à média global (77%) de todos os inquiridos neste estudo, e a segunda mais alta entre os vários países analisados pela eDreams", destaca o comunicado.

Em sentido contrário, apenas 12% dos portugueses disse não ter interesse em realizar uma viagem para assistir a um evento de música e apenas 3% dos que já viajaram com este propósito não pretende voltar a fazê-lo.

O estudo adianta ainda que "as gerações mais jovens são as mais dispostas a realizar uma viagem motivada pela existência de um concerto ou festival de música do seu interesse" - 91% dos jovens entre os 18 e os 24 anos.

Os inquiridos declararam também estar dispostos a viajar para fora do seu país ou até para outro continente para assistir a um evento musical – 82% dos portugueses e 57% dos inquiridos a nível global.

De acordo com o relatório, 45% dos portugueses viajaria para outro país europeu para assistir a um concerto ou festival, e 38% viajaria até para outro continente para o fazer.

Já no que toca à companhia para viajar para eventos musicais, o estudo apurou ainda que a maioria dos viajantes portugueses prefere ir com amigos (53%), seguindo-se a família (40%), e apenas 2% optaria por fazer este tipo de viagem sozinho.