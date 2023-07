Esta é a estreia da banda portuguesa em palcos internacionais, e, neste festival, com 16 palcos, participam, entre outros, Gilberto Gil, Ellie Goulding e Burna Boy.

Os Expresso Atlêntico, como banda, surgiram em 2021, e são Gaspar Varela na guitarra portuguesa, Sebastião Varela na guitarra elétrica e Rafael Matos na bateria. O primeiro EP, homónimo, saiu no final do ano passado

O grupo português vai também marcar presença no sábado no Festival Músicas do Mundo, em Sines, no distrito de Setúbal, e no palco principal do Vodafone Paredes de Coura, no distrito de Braga, no dia 18 de agosto. Em setembro, atua na Festa do Avante, no Seixal, no distrito de Setúbal.

A banda publicou, entretanto, os EP “Barquinha”, com Conan Osíris, e “Bombália”. O primeiro álbum está previsto sair em setembro próximo.