Chegou esta sexta-feira, dia 24 de março, a todas as plataformas digitais "Fala-me de Ti", a colaboração entre KURA e Diogo Piçarra.

A canção conta com a produção do DJ e produtor, do cantor e de Stego. "Sob uma batida eletrónica de melodic techno, ouve-se a voz inconfundível do cantor português, e em português, com um hook vocal que vai perdurar na memória", resume a Universal Music em comunicado.

"Colaborar com o Diogo Piçarra é um privilégio e a oportunidade de testemunhar um artista completo, que escreve a letra, compõe e pensa em todos os detalhes fundamentais na criação artística. Conhecemo-nos num festival, há bastante tempo, e voltámo-nos a encontrar no ano passado quando pela primeira vez remisturei pop portuguesa com a 'Sorriso' do Diogo", lembra KURA.

"Depois desta experiência, houve vontade mútua de nos encontrarmos em estúdio para criar algo com o nosso amigo comum, Stego, e foi assim que o 'Fala-me de Ti' aconteceu. É a primeira vez, na minha já longa carreira, que tenho uma canção que tanto pode ser escutada em casa, na rádio ou na pista de dança cantada em português. Estou muito orgulhoso do que criámos juntos e espero que musique muitos momentos felizes pelo mundo fora", relembra o produtor.

Diogo Piçarra vê esta nova canção como "o juntar do melhor de dois mundos":" Começamos esta amizade e esta parceria musical desde a 'Sorriso'. Desafiei o KURA a fazer a remistura, ele aceitou e o resultado foi incrível. Agradeço-lhe muito por isso. Depois ficou a vontade mútua de fazer um original e juntámo-nos com o Stego, numa tarde nasceu o 'Fala-me de Ti'. Estou muito feliz com o resultado desta parceria eletrónica cantada na nossa língua".

O videoclipe de "Fala-me de Ti" foi gravado numa pista de dança, com KURA e Diogo Piçarra no centro dum anel de fogo - ver aqui.