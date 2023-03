A contagem decrescente para 25.º edição do MEO Sudoeste já começou e há novidades. Esta terça-feira, dia 27 de março, a organização anunciou cinco nomes que se vão juntar ao cartaz.

De 9 a 12 de agosto, Farruko, Ludmilla, DENNIS, Karetus & Friends e Giulia Be prometem animar público, no Palco MEO.

Farruko, autor do hit "Pepas", vai atuar na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Marc, a 10 de junho. A brasileira Ludmilla e DENNIS, um dos maiores produtores e DJ de funk do Brasil, também vão atuar no mesmo dia.

Já Giulia Be sobe ao palco MEO no arranque do festival, a 9 de agosto, no mesmo dia de David Guetta e Niall Horan.

Já os Karetus vão levar alguns amigos para o concerto agendado para dia 11 de agosto, no Palco Meo.

Já confirmados:

Dia 9 de agosto

Palco MEO – David Guetta, Niall Horan, Giulia Be

Dia 10 de agosto

Palco MEO – DENNIS, Bizarrap, Farruko, Ludmilla

Dia 11 de agosto

Palco MEO – Karetus & Friends, Metro Boomin, Slow J, L7NNON

Dia 12 de agosto

Palco MEO – Ivandro

Preço dos bilhetes

Até 15 de abril:

Passe Geral – 120€

Bilhete Diário – 55€

16 de abril a 31 de julho:

Passe Geral – 125€

Bilhete Diário – 60€

Em agosto:

Passe Geral – 130€

Bilhete Diário – 65€