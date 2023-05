Com o guitarrista Dino Cazares como único membro fundador ainda no elenco da banda, e com Milo Silvestro como vocalista, depois da saída de Burton C. Bell em 2020, os Fear Factory vão iniciar a digressão europeia no Reino Unido, no final de outubro, passando depois por França e Espanha antes do concerto em Lisboa.

O comunicado da promotora Prime Artists lembra que o disco “Re-Industrialized” vai ser lançado em junho.