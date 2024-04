Com as bandas Butcher Babies e Mental Cruelty também no cartaz para a parte europeia da digressão, a banda de Dani Filth vai dar mais de uma dezena de concertos no Reino Unido a partir de outubro, seguindo-se a Europa, com uma primeira data em Hamburgo, no dia 13 de novembro.

“Para aquela que será a sua última tour de 2024, uma das mais visíveis exportações britânicas de peso promete trazer o muitíssimo aguardado sucessor de ‘Existence Is Futile’, que vai ser editado no último trimestre de 2024 e inclui a muito antecipada colaboração dos extremistas do Suffolk com a estrela pop Ed Sheeran”, lê-se no comunicado da Prime Artists.

A banda encabeçou o cartaz do festival Milagre Metaleiro, em São Pedro do Sul, no ano passado.

Fundados no começo da década de 1990, a banda tornou-se num dos principais nomes de uma vertente mais popular do metal extremo, tendo o mais recente disco, “Existence is Futile”, de 2021, chegado ao número 20 do top 200 da Billboard e figurado em tabelas de vendas de Canadá, Alemanha, Finlândia e Reino Unido, como recordou a promotora.

Os bilhetes vão custar 35 euros e vão ser colocados à venda na quinta-feira.