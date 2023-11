No final do concerto, o artista revelou o primeiro single de “V.H.S Vol. 2”, o próximo álbum a ser lançado em 2024. "Mas, para grande surpresa de todos os presentes, o final do concerto ficou inevitavelmente marcado por um novo começo, a estreia de “Contigo'", frisa a Universal Music Portugal em comunicado.

O tema ouviu-se no momento em que Fernando Daniel pediu Sara Vida, a sua namorada, em casamento. "De surpresa, no final do concerto, enquanto a LED Wall o mostrava a escrever os votos, Fernando Daniel dirigiu-se até à namorada e perante largos milhares de pessoas pediu-a em casamento. O momento, emocionante e único, ficará certamente marcado na memória não só dos agora noivos como de todos os que o testemunharam", resume a editora.

“Contigo” ficou disponível nas plataformas digitais no final do concerto. A canção é da autoria de Fernando Daniel, Gui Alface e João Direitinho, na letra e com os três autores e Luís "Twins" Pereira na música.