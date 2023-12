James Arthur convidou Fernando Daniel para um dueto durante o seu concerto no Festival Authentica, no Altice Fórum Braga. O cantor britânico foi um dos cabeças de cartaz de 9 de novembro, o segundo e último dia do festival.

O português Fernando Daniel juntou-se ao artista no tema "Train Wreck", do álbum "Back from the Edge", de 2016.

"Ainda não tou em mim. Cantei com o meu ídolo. Aquele que com as músicas me salvou do sítio mais escuro onde já estive", escreveu o artista nas redes sociais.

Veja o vídeo: