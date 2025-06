James Blunt editou "You're beautiful" há mais de 20 anos. O tema foi um dos singles de "Back do Bedlam", álbum de estreia do músico, lançado a 11 de outubro de 2004.

Na sua conta no TikTok, o britânico revelou que comprou uma casa graças ao sucesso da música. "Há 20 anos, lancei uma canção que me comprou esta casa. Quem diria que uma música sobre estar completamente drogado e a perseguir a namorada de outra pessoa iria tocar tanta gente? Obrigado. Vocês são incríveis", brincou James Blunt no vídeo publicado nas redes sociais.

Nos comentários, Amy Macdonald, conhecia pelo tema "This Is the Life", respondeu ao colega. "Vinte anos de royalties. Esta não é a tua única casa...", brincou a cantora. "Shhhhh, beijos", respondeu Blunt.

O álbum "Back do Bedlam" vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo, conquistando os tops mundiais. 20 anos depois, "Back to Bedlam" continua no top 20 dos álbuns mais vendidos no Reino Unido

Além de "You're beautiful", o terceiro single, o disco conta com temas como "High", "Wisemen", "Goodbye My Lover" ou "No Bravery", que também se destacaram nas playlists das rádios de todo o mundo.

"'You're Beautiful' é o maior sucesso da minha carreira, marcou a minha carreira e sem essa canção nunca teria ido Portugal e não estaria em digressão, certamente", confessou o britânico em entrevista ao SAPO Mag, em 2020.