Fernando Daniel, Quatro e Meia, Jorge Palma e Slow J são as mais recentes confirmações para a edição de 2023 do MEO Marés Vivas.

A banda de Coimbra sobe ao palco a 14 de julho, no mesmo dia de Jorge Palma. Já Slow J atua no segundo dia do festival (15) e Fernando Daniel atua no palco MEO a 16 de julho.

A edição de 2023 do festival MEO Marés Vivas está marcada para os dias 14, 15 e 16 de julho no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes para a edição de 2023 já se encontram à venda em exclusivo nas Lojas MEO e na MEOBlueticket.pt.