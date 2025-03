Fernando Daniel conquistou o terceiro lugar na edição de 2025 do Festival da Canção, da RTP. Nas redes sociais, o cantor reagiu ao resultado da final, que decorreu no passado sábado, dia 8 de março.

"Estou neste momento a chegar a casa depois de duas semanas bastante cansativas. Entre estar prestes a ser pai, entre ser hoje ou amanhã, numa ansiedade constante de estar sistematicamente a olhar para o telefone à espera de uma chamada. Entre Ovar - Lisboa - Lisboa - Ovar, vezes sem conta, para conseguir ser o companheiro e pai perfeito mas também um profissional dedicado e focado no objetivo a que me propus. Entre ter a família junta e ter de a separar quando o que seria mais lógico e natural era estarmos juntos", explicou o cantor.

No texto, o artista sublinha que,"entre ensaios, ajustes, posições e aulas de voz", tentou "entregar como sempre o melhor". "Sentir constantemente a pressão daqueles que me apontavam como um dos favoritos, mesmo tendo sempre descartado tal papel pois ali, e a meu ver, o que interessava era a canção e a capacidade para a defender em palco. Não querer sentir a conotação do 'popular' por saber que isso jamais é vantajoso pois desleixa o voto por 'estar garantido pela casa ao lado'. Sinto que em duas semanas gastei o psicológico de meses. Mas é nestes momentos que cresço, é nestas adversidades que me torno mais capaz para o futuro", revelou.

"Uma vez que não terminou de forma bonita para mim não escondo a tristeza, até porque não sou hipocrita e a minha espinha dorsal funciona, graças a Deus, na perfeição. Há coisas que são difíceis de entender, mas talvez até seja melhor assim. Se em parte fico triste e desiludido com o desfecho, fico também muito orgulhoso da minha equipa, das performances que fiz, do planeamento a que me propus e de como demonstrei vontade de nos representar", confessou Fernando Daniel, lembrando que "ambicionava" vencer o festival da Eurovisão.

No texto, o cantor frisou ainda que o resultado não vai "afetar a carreira em rigorosamente nada": "Foi uma competição na qual perdi mas que em momento algum me perdi. Até pelo contrário, só me encontrei mais e tive mais certezas que foi para isto que nasci: para cantar". "Vem aí muita coisa bonita que quero partilhar convosco, portanto fiquem atentos desse lado", acrescentou.

"Mais uma vez, parabéns a todos os artistas envolvidos no Festival da Canção 2025 em especial aos NAPA, a quem desejo tudo de bom nesta jornada", rematou o artista.