A menos de dois meses do concurso, as casas de apostas online já mexem. Depois da vitória de Mimicat, Portugal estabeleceu-se no 26.º lugar no ranking do site Eurovisionworld, que reúne os dados das várias casas de apostas online do festival da Eurovisão.

Apesar dos vários elogios, o tema português não tem conseguido subir no ranking.

Já nas previsões relativas à primeira final, "Ai Coração" encontra-se em 11.º lugar, ficando de fora da final do festival. Na primeira ronda de atuações, Käärijä, com "Cha Cha Cha", e Loreen, com "Tattoo", lideram o ranking.

A Suécia lidera o top geral. Loreen, cantora que venceu o concurso em 2012 com "Euphoria", vai representar o país com o tema "Tattoo". A Finlândia, com "Cha Cha Cha", dos Käärijä, ocupa o segundo lugar, seguida pela Ucrânia (de Tvorchi - "Heart of Steel").