Os portugueses Evols são os primeiros a atuar hoje no festival de Paredes de Coura, no Alto Minho, que está a celebrar trinta anos, com um cartaz que inclui Jessie Ware, Little Simz e Fever Ray.

Nesta edição do festival, que se prolonga até sábado junto à praia fluvial do Taboão, há cerca de 50 bandas e artistas convocados, como a banda pós-punk londrina Dry Cleaning, a cantora e guitarrista Snail Mail, o músico Loulé Carner, os The Walkmen e Black Midi, os Wilco e os Explosions in The Sky.

Os concertos estão repartidos por três palcos, com os primeiros acordes a soarem às 17:00 e os últimos concertos já no início da madrugada.

Este ano, assinalam-se ainda os regressos dos norte-americanos Yo La Tengo, que estiveram no festival em 2000, e da dupla britânica Sleaford Mods, que atuou em Coura em 2016.

Destaque ainda para vários artistas portugueses, como Garota Não, Expresso Transatlântico, Raquel Martins, Aníbal Zola e Chinaskee.

O festival de Paredes de Coura aconteceu pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos e o cartaz, de um só dia, apresentava Ecos da Cave, Gangrena, Cosmic City Blues, Boucabaca e Purple Lips.

Todas as informações sobre o festival, nomeadamente sobre acesso ao campismo e sobre boas práticas ambientais no recinto, que é natural, arborizado e junto ao rio Coura, estão em vodafoneparedesdecoura.com.