“Sob o lema 'Muito mais que música. Arte, Cultura e Criatividade para mentes inquietas', o festival traz uma programação diversificada e estimulante, destinada a todas as idades”, refere-se numa informação da autarquia do distrito de Braga enviada à Lusa.

Com entrada gratuita, o festival vai decorrer no Parque Urbano do Freixieiro, com o primeiro dia a ser marcado pelos concertos de Criatura e Da Chick, no palco principal.

No dia 15, promete a organização, “a festa continua com a alegria da Orquestra Bamba Social, Pé na Terra e Quadra, garantindo uma noite repleta de ritmos contagiantes”.

As noites do festival terminam com a Salgalhada Inquieta, um coletivo de DJs de serviço “que promete pôr todos dançar até altas horas”.

As tardes do festival estão preenchidas com atividades para as crianças e famílias, destacando-se aulas de yoga, jogos tradicionais, performances de dança e recriação do ciclo do pão, aproveitando os moinhos existentes no local que foram recuperados pelo município.

Também estão previstas oficinas de culinária, com a oportunidade de os mais novos aprenderem a cozinhar.

As tardes serão musicalmente animadas pelas atuações dos Dela Marmy, L-Blues, Bandalhoca e a revelação de talentos do hip-hop com os CBT Rising Stars.