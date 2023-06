Promovido pela câmara algarvia, o festival conta com atuações do jamaicano Horace Andy, do sírio Omar Souleyman, da dupla maliana Amadou & Mariam e dos cabo-verdianos Bulimundo, mas também dos portugueses Pedro Mafama, Bandua, Sétima Legião, Sara Correia, Club Makumba, Lavoisier e Bateu Matou, segundo o programa do evento.

Os brasileiros Amaro Freitas e Bia Ferreira, os Onipa, banda que junta músicos ganeses e britânicos, os italianos BandaAdriatica, os franco-marroquinos AYWA e a norte-americana Sarah McCoy são outros dos artistas que vão marcar presença ao longo dos quatro dias do evento, que no domingo terá um “dia aberto” com entrada gratuita.

O Festival MED é organizado pela Câmara Municipal de Loulé desde 2004 e tem como objetivo proporcionar a residentes e visitantes o acesso a “música diferente e única”, promovendo a multiculturalidade, a dinamização cultural e a divulgação da cultura dos países da bacia do Mediterrâneo.

Os participantes no festival vão assim ter acesso a ritmos e fusões que vão desde “o afrobeat ao R&B, passando pela música balcânica, os ritmos latinos, o rock, a eletrónica, o jazz ou o tropicalismo brasileiro”, indicou a organização.

O fado de Sara Correia, as “sonoridades mais contemporâneas” de Pedro Mafama e um “concerto que ficará para a história”, com “a celebração dos 40 anos dos Sétima Legião”, marcam o cartaz em português, que conta ainda com nomes como açoriano Zeca Medeiros, acompanhado por Filipa Pais.

“Mas o Festival MED vai muito além da música e outras vertentes culturais merecem lugar de destaque como o cinema, a literatura, as artes de rua, as artes plásticas, a gastronomia ou o artesanato”, sublinhou a organização, que espera “reafirmar a consolidação e a posição que o MED alcançou no contexto da rota de festivais europeus de World Music” antes de começar a preparar a 20.ª edição, prevista para 2024.

Entre as novidades previstas para as outras vertentes culturais do festival estão um “novo espaço do Cinema MED, junto à Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo”, com curadoria do crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, que vai exibir filmes que estão “de mãos dadas com a música”.

“Rui Reininho será um dos destaques do cartaz dedicado à sétima arte e, após a visualização de ‘A Viagem do Rei’, de Roger Mor e João Pedro Moreira, o músico fará um ‘showcase’ no Cineteatro”, destacou também a organização.