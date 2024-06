Numa informação enviada à agência Lusa, a organização revelou a programação do evento que está de regresso nos dias 25, 26 e 27 de julho “para levar à Mêda o melhor da música portuguesa” após uma paragem de cinco anos.

“A 10.ª edição do Mêda + conta com mais de 20 artistas, naquele que será o seu maior e mais eclético cartaz, juntando o melhor da música alternativa nacional a artistas da região”, descreveram os promotores.

O festival apresenta um programa que promete investir na cultura da região e continuar a trabalhar na descentralização da oferta cultural do país.

Os concertos decorrem em três palcos espalhados pelo centro da cidade, com entrada gratuita, assim como o acesso ao campismo “para todos aqueles que queiram passar as noites no festival”.

No primeiro dia do festival, 25 de julho, o cabeça de cartaz é José Pinhal Post Mortem Experience e estarão ainda presentes Vaiapraia, Burning Casablancaz, Rui Ferreira, Orquestra Sinfónica de Mêda, Carlos Pedro, Wakadelics e TONI!.

No dia 26, os Bateu Matou são destaque e fazem-se acompanhar por Hause Plants, Dan’s Revival, No Nazis In Punk, projeto de Gil Dionísio (Criatura, Pás De Probléme), Samba Sem Fronteiras, Fábio Mesquita, Summer Of Hate e MaZela.

No último dia do festival dança-se ao som de GANSO, Filipe Karlsson, Alex D’Alva Teixeira (DJ Set), Galeria Incerteza, O Marta, Rancho Folclórico de Mêda, Baleia Baleia Baleia e Vasco Completo.

O festival Mêda + é organizado desde 2010 pela Associação Juvenil Mêda Mais.