O festival Rock Nordeste regressa entre 20 e 21 de junho a Vila Real, junta uma dezena de artistas nacionais e tem como principais atrações Samuel Úria, Capicua, Pluto, Club Makumba e Miguel Rendeiro, foi anunciado na quinta-feira.

O Rock Nordeste é uma iniciativa da Câmara de Vila Real, tem entrada gratuita e junta, entre o Parque Corgo e o Teatro Municipal, artistas da música contemporânea portuguesa, “dos mais conhecidos aos emergentes”.

A organização disse, em comunicado, que o festival tem “como missão promover a região e contribuir para a descentralização da cultura” e, desde a sua criação, que tem também como objetivo a promoção e divulgação de talentos musicais da região.

Entre as principais atrações da edição 2025 a organização destaca Samuel Úria, Capicua, Pluto, Club Makumba, Xinobi ou Miguel Rendeiro.

O Rock Nordeste arranca no dia 20 de junho com a subida ao palco de Rita Vian, jovem artista portuguesa com fortes influências do fado e da música eletrónica, seguindo-se depois as atuações de Pluto, banda com mais de 20 anos de carreira que está ligada ao rock alternativo nacional e junta Manel Cruz, Peixe, Eduardo e Ruca.

O primeiro dia fica ainda marcado pela atuação do grupo experimental Club Makumba e, a fechar, um DJ set de Xinobi.

No sábado, 21 de junho, o festival arranca com a atuação dos transmontanos Dan’s Revival, seguindo-se o metal alternativo de InWeFall e com os vila-realenses Aguapurga, um grupo local que junta cinco amigos.

A noite prossegue com as atuações do cantor e compositor Samuel Úria, da rapper Capicua, de Scúru Fitchádu, que cruza os ritmos cabo-verdianos do funaná com o punk e a música eletrónica e culmina com a performance do DJ Miguel Rendeiro.

Lançado na década de 80 do século passado, desde 2014, que o Rock Nordeste se realiza no Parque Corgo, na cidade de Vila Real, e os concertos repartem-se entre o palco parque e o palco teatro.

O parque estende-se entre o rio Corgo e o edifício do Teatro Municipal, que disponibiliza o auditório exterior para o evento que, segundo a organização, “atrai cada vez mais público”. A última edição atraiu entre dois e três mil visitantes diários.

“Indissociável da identidade cultural do concelho, desde a década de 1980 que o festival reúne famílias e amigos em torno do que de melhor se faz na cena musical da região e do país”, realça ainda a organização.