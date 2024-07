O festival Milagre Metaleiro vai realizar a 15.ª edição entre 23 e 25 de agosto em Pindelo dos Milagres, no concelho de São Pedro do Sul, contando com Sodom, Kamelot e Amorphis como cabeças de cartaz.

O festival que nasceu ligado às festas populares da localidade que o acolhe e que no ano passado levou àquela terra do distrito de Viseu os britânicos Cradle of Filth fez uma aposta na qualidade do cartaz, em particular “nas segundas linhas”, como disse à Lusa Marco do Vale, da organização.

“[Quisemos dar] mais estrutura ao cartaz nas linhas que se seguem às linhas cimeiras”, explicou, referindo-se a um cartaz que inclui os italianos Fleshgod Apocalypse, os alemães Equilibrium e Kissing Dynamite, os finladeses Korpiklaani, os gregos Rotting Christ, os britânicos Onslaught ou os islandeses Skalmold, entre outros.

Nesta edição, deixa de existir um palco secundário para passarem a existir “dois principais”, com características idênticas.

“Não estamos convencidos de que a afluência vai aumentar, ou, a verificar-se, não será significativo. A nossa proposta é manter a cifra, aproximada, do ano passado, oferecendo mais qualidade”, afirmou Marco do Vale, apontando para um teto máximo de lotação de 6.000 pessoas.

Marco do Vale explicou à Lusa que a relação com os residentes menos afeiçoados ao metal é saudável, lembrando o trabalho que tem vindo a ser feito desde que este grupo de amigos começou a fazer eventos na terra “por carolice”.

“Isto não é um trabalho de um dia para o outro, foi construído. Desde há 16 anos até agora, a evolução também passa pelo fator educacional e [de integração] e de dar a conhecer às pessoas que elas à partida negavam sem conhecer”, disse o organizador, realçando que o público do género “é extremamente cordial, educado, são pessoas que sabem estar, não são problemáticas de maneira nenhuma”.

Os passes para os três dias de festival custam 55 euros entre 01 de julho e 22 de agosto, passando para 70 euros no dia, havendo também bilhetes diários cujo preço varia consoante o momento em que forem comprados. O festival é gratuito para sócios da associação organizadora e para as crianças nascidas a partir de 2009, inclusive.

Há também uma excursão a partir de Lisboa com paragens em Leiria e Coimbra, limitada a 150 pessoas.

Para além do festival Milagre Metaleiro, a associação que o organiza também programa dois outros eventos anuais: a Assembleia do Metal, entre o Natal e o Ano Novo, e a Ressurreição do Metal, na Páscoa.

A Assembleia do Metal deste ano acontece no dia 28 de dezembro e vai levar até Pindelo dos Milagres os portugueses Gwydion, Attick Demons, Irae, Dolmen Gate, Sunya, Critical Hazard e Aoidos, os italianos Genus Ordinis Dei e os espanhóis Incursed.