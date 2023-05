O Festival Santa Casa Alfama regressa nos dias 29 e 30 de setembro a Lisboa. Este ano, o evento vai homenagear Hermínia Silva.

Esta terça-feira, dia 16 de maio, a organização anunciou os primeiros nomes da edição de 2023. Camané, Beatriz Felício & Geadas e o o concerto de homenagem a Hermínia Silva, com as vozes de Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil, são os destaques.

"Os diversos palcos do Festival Santa Casa Alfama espalham-se pelo bairro, criando a sensação de que ali o fado pode acontecer em qualquer beco, viela ou praça... desafiando o público a tocar na alma portuguesa, deambulando por um bairro cheio de histórias fadistas. Com uma seleção musical cuidadosa e exigente, dando espaço a vozes consagradas e também àqueles que garantem o futuro do género, o Santa Casa Alfama é também um Festival com memória e homenageia este ano um dos maiores vultos da cultura popular portuguesa, Hermínia Silva", frisa a organização em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda em meoblueticket.pt, no Museu do Fado e nos locais habituais.

Preço dos bilhetes

Até 31 de agosto: Passe de 2 dias – 32€

Bilhete diário – 23€

De 1 a 28 de setembro:

Passe de 2 dias – 40€

Bilhete diário – 30€

Nos dias do Festival:

Passe de 2 dias – 45€

Bilhete diário – 35€

O bilhete tem obrigatoriamente de ser trocado por pulseira, pelo próprio, colocada pela organização do Festival no Museu do Fado, a partir do dia 28 de setembro. A pulseira dá acesso a todos os espaços do Festival até ao limite de lotação de cada um.