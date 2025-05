De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje enviado, o 15.º Semibreve, cuja programação inclui “colaborações únicas, performances audiovisuais, instalações e ‘clubbing’, bem como ‘workshops’ e conferências”, em locais como o Theatro Circo, o gnration e a Capela Imaculada Conceição, acontece entre 23 e 26 de outubro.

Entre as primeiras confirmações conta-se “uma nova e inovadora performance” que junta Actress (Darren J Cunningham) e Suzanne Ciani. Os dois, que já marcaram presença no festival a solo, irão apresentar “Concrète Waves”, obra encomendada pelo festival espanhol Sónar e pelo centro de arte britânico Barbican.

A compositora, pianista e baixista Ava Rasti, nascida no Irão, irá apresentar o seu mais recente álbum, “The River”, acompanhada por um quarteto de cordas, numa performance encomenda pelo Semibreve, no âmbito do programa Re-Imagine Europe.

A artista experimental aya (Aya Sinclair), sediada em Londres, estará no Semibreve para apresentar o segundo álbum, “hexed!”.

O projeto britânico emptyset (James Ginzburg e Paul Purgas) regressa a Braga para apresentar o álbum “Dissever”, a ser editado no dia 23 de maio, que foi estreado ao vivo no museu Tate Modern, em Londres, numa atuação integrada na exposição “Electric Dreams”, “uma extensa retrospetiva da história global da arte e da tecnologia”.

O compositor ucraniano Oleh Shpudeiko, conhecido como Heinali, estará no Semibreve com a cantora Andriana-Yaroslava Saienko, “que pratica a tradição vocal ucraniana autêntica”.

Juntos vão apresentar o projeto “Гільдеґарда” (Hildegard, em ucraniano), “uma reinvenção singular da música de Hildegard von Bingen”, que “combina abordagens vocais inspiradas no canto tradicional ucraniano autêntico com técnicas de síntese modular que partem da polifonia e monodia da Alta Idade Média”.

A lista de primeiras confirmações do Semibreve inclui também o espetáculo “Not a word from me”, que “reúne o trabalho de três artistas distintos nas áreas da música, vídeo e desenho de luz, baseando-se em lançamentos recentes e novas composições da violoncelista britânica Lucy Railton”.

No espetáculo, comissariado pelo Semibreve, o CTM (Berlim), o DE SINGEL (Antuérpia) e o FIBER (Amsterdão), Lucy Railton estará acompanhada pela artista e realizadora italo-australiana residente em Londres, Rebecca Salvadori, e pelo artista visual nascido em Londres, Charlie Hope.

Na 15.ª edição do festival regressa o EDIGMA Semibreve Award, prémio que “celebra e promove a criação de trabalhos que exploram a interatividade, som e imagem através do uso das tecnologias digitais”.

As candidaturas ao prémio decorrem até 24 de junho, e o vencedor terá o seu trabalho em exibição no festival.

A restante programação será anunciada “ao longo dos próximos meses”.

A organização recorda que o acesso ao programa completo do Semibreve “está limitado aos portadores de passes gerais”, que estão à venda no ‘site’ oficial do festival.