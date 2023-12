O Festival Sudoeste regressa à Zambujeira do Mar de 7 a 10 de agosto de 2024.

Depois de confirmar o regresso dos Da Weasel à Herdade da Casa Branca, a organização anunciou esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, o segundo nome para a edição de 2024. O artista brasileiro Matuê será um dos protagonistas de 7 de agosto, o primeiro dia do festival.

"A nova confirmação traz um dos nomes mais solicitados e um dos maiores representantes do trap da atualidade: Matuê", frisa a Música no Coração em comunicado.

Os bilhetes para a edição de 2024 do Festival Sudoeste já se encontram à venda.

Preço dos bilhetes:

Até 31 de dezembro

Passe com camping Early Bird – 119€

Passe sem camping Early Bird – 109€

Passe Golden Circle com camping – 249€

Passe VIP com camping – 300€

Bilhete Diário – 69€

Golden Circle Diário – 149€

VIP diário – 190€

Pack Sudas, edição limitada, inclui 5 passes com camping – 499€

Até 15 de abril

Passe com camping – 139€

Passe sem camping – 129€

Passe Golden Circle com camping – 249€

Passe VIP com camping – 300€

Bilhete Diário – 69€

Golden Circle Diário – 149€

VIP diário – 190€