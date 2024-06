Decorrendo em espaços como o Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha, a vila histórica de Dornes, em Ferreira do Zêzere, ou o Castelo de Ourém, o diretor artístico do ZêzereArts, o maestro irlandês Brian MacKay, destacou à Lusa como pontos altos da edição deste ano a homenagem ao compositor e maestro Ivan Moody, recentemente falecido, e os concertos no âmbito do centenário de José Manuel Joly Braga Santos, um dos mais proeminentes compositores e maestros portugueses.

“Este ano tenho de destacar a homenagem ao compositor Ivan Moody como um momento muito importante, uma vez que estava convidado para ser o compositor-residente e que, infelizmente, no início deste ano, morreu”, disse MacKay, tendo indicado a realização de “um concerto e uma conferência em celebração da vida e obra” do músico, maestro e musicólogo britânico.

Por outro lado, continuou, o Zêzerearts vai também “celebrar o centenário de Joly Braga Santos, com dois concertos”, tendo destacado ainda o espírito de um evento que “leva jovens e adultos, amadores e profissionais, a partilhar o palco numa atmosfera de festival de verão”.

O festival, que tem marcado a agenda cultural de verão na região há 14 anos, foi criado em 2011 pelo maestro Brian MacKay, em Ferreira do Zêzere (distrito de Santarém), focado na formação de estudantes de música, jovens músicos e amadores, tendo indo progressivamente alargando a sua área de intervenção, juntando o património e a música erudita.

“Este ano há concertos no Convento de Cristo e na Igreja Nossa Senhora da Graça, em Tomar, em Dornes, na Baralha e no castelo de Ourém, mas também em salas e teatros. Realizar concertos em sítios de património é muito importante para nós”, realçou Brian Mackay.

A programação do Zêzerearts foi apresentada na Igreja da Misericórdia, em Tomar, e engloba concertos corais, orquestrais e recitais de entrada livre nas localidades históricas de Tomar, Ferreira do Zêzere, Batalha e Ourém, tendo sido destacada a “homenagem especial” a Ivan Moody.

Em sua memória, o concerto coral "In Memoriam Ivan Moody" é realizado a 17 de julho, na Igreja da Misericórdia, em Tomar, sob a direção do maestro sérvio Bogdan Djaković, com o Coro de Câmara do Festival.

No dia seguinte, 18 de julho, a Biblioteca de Tomar acolhe uma conferência internacional sobre a vida e obra de Moody, com Svetlana Poliakova, investigadora no Centro de Investigação em Sociologia e Estética Musical (CESEM) da FCSH/NOVA.

O festival celebra também o centenário do maestro e compositor Joly Braga Santos, com concertos dedicados à sua obra nos dias 15 de julho (na Igreja de São Luís, em Pias, Ferreira do Zêzere) e no dia 25 de julho (na Biblioteca Municipal de Tomar).

A presença de jovens músicos talentosos está também um destaque, especialmente na Orquestra Sinfónica Jovem, que se apresenta no Teatro Municipal de Ourém no dia 21 de julho.

Mantendo e reforçando a sua matriz simultaneamente formativa e performativa, a programação do festival inclui uma variedade de eventos, como masterclasses, cursos intensivos - cujas inscrições podem ser feitas online -, e concertos de música de câmara, além dos corais e sinfónicos.

Entre os protagonistas convidados destacam-se a presença da violinista e professora holandesa Wiesje Miedema, da Sweelinck Academy - Amsterdam University of the Arts, e do maestro sérvio Bogdan Djaković, responsável pela direção do Cathedral Choir of St. George, em Novi Sad, Sérvia.

O Festival ZêzereArts acontece de 15 a 28 de julho, é organizado pela Musicamera Produções e conta com o apoio dos municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Batalha e Ourém, Direção Geral das Artes e Antena 2.

A programação completa pode ser consultada online em https://zezerearts.pt/programacao-2024/