O Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Liverpool, no Reino Unido, conta com 37 países em competição, entre os quais Portugal, representado por Mimicat com o tema “Ai Coração”.

As semifinais acontecem na terça-feira e na quinta-feira e a final no sábado, mas o festival já está a decorrer há alguns dias, com os participantes a participarem em ensaios, conferências de imprensa e numa série de atividades paralelas.

Esta noite, a primeira semifinal conta com 15 países em competição, mas apenas 10 canções vão conseguir um dos passaportes para a grande final. Esta segunda-feira, o SAPO Mag esteve dentro da Liverpool Arena e acompanhou o segundo ensaio geral da primeira eliminatória, onde Portugal participa. Foi a primeira vez que as 15 canções se apresentaram em palco com público.

OS DESTAQUES

PORTUGAL - Mimicat - “Ai Coração”

Mimicat é uma verdadeira performer. Durante o ensaio de segunda-feira à noite, a portuguesa foi uma das mais aplaudidas na arena. Acompanhada de quatro dançarinos, a cantora proveniente da zona de Coimbra arrasou com uma criação do estilista Dino Alves.

Os três minutos da sua atuação vão por um sorriso na cara de todos os portugueses. Muita coreografia, muito vermelho, um jogo de luz bem desenhado e uma realização impecável. Mas o que realmente vende esta atuação é a garra e o carisma da nossa representante.

ISRAEL - Noa Kirel - “Unicorn”

A representante israelita traz-nos uma das atuações mais trabalhadas e visualmente interessantes. “Unicorn”, um moderno pop dançável bem ao estilo Eurovisão, é uma canção ultra produzida encabeçada por uma das maiores estrelas pop do país.

Vocalmente irrepreensível, Noa, os seus dançarinos e todos os adereços em palco transformam estes três minutos numa atuação digna de uma cerimónia dos MTV Europe Music Awards.

SUÉCIA - Loreen - “Tattoo”

A vencedora do Festival Eurovisão 2012 está de volta à competição. Loreen, uma das artistas mais reconhecidas do panorama musical sueco, venceu o Festival da Canção do seu país e regressa aos palcos europeus com “Tattoo”, um mística e poderosa canção que irá impressionar quem assistir ao festival.

A cantora foi a segunda atuação mais aplaudida da noite desta segunda-feira depois de transportar quem a viu numa jornada de três minutos a uma dimensão paralela criada em palco. É uma das fortes candidatas à vitória final.

FINLANDIA - Käärijä - “Cha Cha Cha”

De longe a atuação mais aplaudida no ensaio geral. O país nórdico presenteia a Europa com um dos seus rappers mais famosos, conhecido pelos seus dotes musicais experimentais.

Käärijä tornou-se uma figura incontornável no seu país pela maneira como mistura hip-hop, rap, heavy metal e música eletrónica nas suas produções. Em palco, está acompanhado por dançarinos a dançar o cha-cha-cha mas a canção não poderia estar mais longe disso. Serão três minutos que vão deixar o telespectador de boca aberta.

Embora não estejam em competição nas semifinais, os temas de França, Alemanha e Itália são apresentados na primeira semifinal. Se passar, Portugal volta a atuar na grande final deste sábado, 13 de maio.