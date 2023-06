A Forbes revelou a lista das 100 mulheres mais ricas dos Estados Unidos e que acumularam fortuna com o seu trabalho. O estudo America's Richest Self-Made Women conta com três estrelas da música: Rihanna, Taylor Swift e Beyoncé.

Com uma fortuna avaliada em 1,4 mil milhões de dólares, Rihanna ocupa o 20.º lugar na lista da Forbes. Taylor Swift, com 740 milhões de dólares, está na 34.º posição e Beyoncé no número 48 do ranking (540 milhões de dólares).

A lista America's Richest Self-Made Women destaca ainda Oprah (em 13.º lugar), Kim Kardashian (21.º), Kylie Jenner (38.º), Madonna (45.º), Céline Dion (56.º), Dolly Parton (59.º), Reese Witherspoon (59.º) e Barbra Streisand (61.º).