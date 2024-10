Se usou o TikTok nas últimas semanas, já se deve ter cruzado com uma versão "meow meow meow" (miar) de "What Was I Made For", de Billie Eilish. Depois de se tornar viral na plataforma, o "meow cover" chegou ao Spotify e aos concertos da artista norte-americana.

Na versão de Bongo Cat, os versos foram substituídos por um miar criado com recurso à Inteligência Artificial. De acordo com o site Know Your Meme, o "meow cover" do tema de Billie Eilish começou a tornar-se viral em maio, quando os utilizadores do TikTok começaram a partilhar vídeos de crianças a ouvir o tema. Em junho, a cantora partilhou um dos vídeos.

Depois do sucesso nas redes sociais, a versão criada com a IA chegou aos concertos. Na semana passada, Billie Eilish arrancou a digressão "Hit Me Hard and Soft: The Tour" no Videotron Center, no Quebec, no Canadá, e durante o tema "What Was I Made For", os fãs cantaram o "meow cover".

Veja os vídeos: