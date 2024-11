Os Future Islands são a primeira confirmação para o Palco Heineken do NOS Alive 2025. A banda norte-americana atua a 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

No festival, o grupo de Baltimore vai apresentar o seu último álbum, "People Who Aren't There Anymore", descrito como uma "saga absorvente, transmutando a dor em esperança no triunfo da sua carreira. "Em 44 minutos, o álbum revela entusiasmo, devastação, compreensão e os primeiros raios de redenção – um disco que, finalmente, captura toda a intensidade dos Future Islands em gravação", resume a Everything Is New.

Os Future Islands já realizaram mais de 1500 espetáculos em todo o mundo.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. O bilhete diário tem o custo de 84 euros, estando disponíveis duas modalidades de passes: dois dias (168 euros) e três dias (199 euros).