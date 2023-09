"Antídoto para todo tipo de veneno" é o novo disco de Gabriel O Pensador e conta com 12 canções inéditas. O álbum chegou esta sexta-feira, dia 15 de setembro, aos serviços de streaming de música.

Para o novo álbum, o artista brasileiro convidou artistas como Lulu Santos, Xamã, Armandinho, Black Alien, Papatinho, além do surfista Makua Rothman.

Nas canções de "Antídoto para todo tipo de veneno", Gabriel O Pensador faz várias referências ao reggae e canta sobre liberdade, medos e a paixão pelo mar.

Em entrevista ao site Jornal Estado de Minas, o artista confessou que a denúncia social é uma das mensagens do disco.

"Continuo a ser um cronista com tema livre. Tem um caso que cito na letra de 'Linhas tortas', que fala sobre quando a professora de redação que me alfabetizou dava um exercício com tema livre durante a aula e eu demorava muito para escolher sobre o que eu iria falar, reclamava muito dessas aulas, mas depois eu viajava. Uma vez eu voltei até essa escola com uma equipa de TV e quando cheguei lá essa professora me disse: 'ainda bem que entendeu a importância de inventar os seus temas, Gabriel'", recorda.