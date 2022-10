A cantora Gal Costa realizou um procedimento cirúrgico no Brasil há três semanas e encontra-se em processo de recuperação. Devido às recomendações médicas, as suas atuações estão suspensas até ao final do mês de novembro.

Assim, a digressão europeia, marcada para o próximo mês, será reagendada para abril de 2023. O concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, agendado para dia 15 de novembro, foi adiado para 13 de abril. A nova data do concerto na Casa da Música, no Porto, inicialmente agendada para 20 de novembro, será divulgada brevemente.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data. Quem desejar pode ter o reembolso nos locais onde foram adquiridos no prazo de até 30 dias.