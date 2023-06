Halsey foi a rainha da quarta e última noite da edição de 2023 do Primavera Sound Porto. A norte-americana subiu ao palco principal às dez da noite e trouxe consigo todos os hits injectados com doses de rock alternativo.

O arranque do concerto no Parque da Cidade do Porto não poderia ser mais forte: para cumprimentar os fãs, a artista escolheu “Nightmare”, que culminou num momento de conjunto de catarse quando a multidão cantou o refrão "I'm tired and angry, but somebody should be".

Na primeira conversa com os festivaleiros, Halsey pediu toda a energia ao público e relembrou que esteve vários meses afastada do palco e que se sentia nervosa antes de cada concerto.

No alinhamento, depois de "Castle", "Easier than Lying" e "Graveyard", chegou "Colors", que aqueceu os corações.

A energia de Halsey e do público já tinha sido comprovada nos primeiros temas, mas o primeiro grande momento de celebração chegou com a popular e comercial “Eastside”, single da artista em colaboração com Benny Blanco e Khalid.

Os sucessos continuaram com a melancólica "The Lighthouse", a forte "honey", que oscila entre uma bateria frenética e guitarra, e "Bad at Love", single do segundo álbum de Halsey ("hopeless fountain kingdom", de 2017).

Apesar da noite ainda estar só a começar, Halsey transportou a multidão para a madrugada com “3am”, hino pop-rock de “Maniac” (2020) sobre mensagens enviadas depois de uma noite de copos. “Que horas são?”, perguntou a artista. “3am”, respondeu, em coro, a multidão.

Para o início do fim, Halsey trouxe mais rock com uma versão de "Closer", tema gravado com os The Chainsmokers.

Ashley Nicolette Frangipane (nome artístico de Halsey) guardou para o fim uma das suas grandes baladas. "Gasoline" arrancou lágrimas e convidou a abraços ao som da música lançada em 2015.

Depois mais girl power com "Experiment on Me", tema da banda sonora de "Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn)".

“Tenho de pedir desculpa. Desculpem… por ter demorado tanto tempo a vir cá”, lamentou a norte-americana que, durante todo o concerto, manteve conversas olhos nos olhos com os fãs.

Para o final ficou o mega-sucesso "Without Me", que garantiu o melhor momento da noite, onde as vozes se soltaram, com Halsey a descer até junto da plateia para um momento de total celebração.

Mas o adeus final foi com “I am Not a Woman, I'm a God”, que carimbou uma despedida em clima de festa.

Com energia para dar e vender, Halsey conquistou os corações de todos os festivaleiros que esperam que o regresso seja em breve. A julgar pela noite deste sábado, há muito e bons motivos para um reencontro com os fãs portugueses.