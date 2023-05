Bárbara Tinoco esteve no "Café da Manhã", da RFM, e foi desfiada por Rodrigo Gomes e a Joana Cruz a participar na rubrica "Cara Podre".

"Quais os artistas que recusaram músicas que tu escreveste para eles?", perguntou Joana Cruz. "Uma que eu fiquei muito triste foi a Gisela João porque achei mesmo que tinha acertado na canção e não acertei", contou a cantora no programa da RFM.

"O Luís Trigacheiro também me recusou uma canção, mas eu aproveito-as sempre e agora gravar com outro artista e a da Gisela gravei com o António Zambujo", revelou. "O Diogo Piçarra diz: 'Pronto, mas tu também não perdes tempo, segues logo em frente com a canção", brincou.

"Olha, e a Aurea também já me recusou uma canção", rematou Bárbara Tinoco.

Veja aqui o vídeo.