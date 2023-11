Os GNR anunciaram uma data extra na Casa da Música, no Porto, a 28 de dezembro, estando disponíveis os últimos bilhetes para o dia 29. Os concertos marcam a estreia do trio portuense na sala de espetáculos e assinalam o encerramento da digressão de 2023.

Os GNR estreiam-se na Casa da Música, no Porto, dia 29 de dezembro, às 21h00.

"Um concerto especial, no Porto, que assinala o encerramento da intensa e extensa digressão que levou a banda a percorrer o país em 2023", frisa a promotora.

Ao vivo, Rui Reininho, Toli César Machado, Jorge Romão, Rui Maia e Samuel Palitos vão percorrer o repertório com mais de 40 anos, do qual fazem parte “Dunas”, “Ana Lee”, “Efectivamente”, “Morte ao Sol”, “Mais Vale Nunca" ou “Pronúncia do Norte”.

A mais recente “Eu Não Sou Assim”, lançada em março, também já conquistou um lugar nos concertos dos GNR.

Os bilhetes estão à venda online (www.casadamusica.pt/ ticketline.sapo.pt) e nos locais habituais.