Os concertos vão ter lugar a 1 de março, no Music Station, em Lisboa, e no dia seguinte, na Casa da Música, no Porto, de acordo com um comunicado divulgado pela promotora Amplificasom.

Meses após a edição do novo disco, intitulado “NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD”, os Godspeed You! Black Emperor vão iniciar a parte europeia da digressão em Portugal, seguindo depois para Madrid, com mais 15 datas marcadas no mês de março por países como França, Itália, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Noruega.

De acordo com uma publicação nas redes sociais da editora Constellation, os artistas de abertura vão ser anunciados no futuro.

Os bilhetes já estão à venda e custam 37,45 euros.

Coletivo que figura entre os principais nomes do denominado pós-rock, os Godspeed You! Black Emperor são responsáveis por álbuns como “Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven”, de 2000, e temas como “Moya”, tendo aceitado ceder “East Hastings” para a banda sonora do filme “28 Dias Depois”, de Danny Boyle.

O coletivo, comprometido politicamente de forma ativa, está ligado à editora Constellation e a outros projetos musicais que vão de A Silver Mt. Zion a Set Fire to Flames.

Numa mensagem publicada aquando do anúncio do novo disco, que foi lançado no dia 04 deste mês, o coletivo escreveu: “A pura verdade = cambaleamos através dela, discutindo. Todos os dias um novo crime de guerra, todos os dias um desabrochar de uma flor. Sentámo-nos juntos e escrevemos [o disco] numa sala, e depois sentámo-nos numa sala diferente a gravar”.

“Sem título = que gestos fazem sentido enquanto corpos pequeninos caem? Que contexto? Que melodia partida? E então um número total e uma data para marcar um ponto numa linha, o processo negativo, uma pilha crescente. Com o sol a pôr-se sobre camas de cinzas, sentámo-nos juntos, a discutir. A ordem do velho mundo mal finge querer saber. Este novo século vai ser ainda mais cruel. A guerra está a vir. Não desistas. Escolhe um lado. Aguenta-te. Amor”, acrescentou a banda.