O concerto está marcado para 21 de maio, segundo informação disponível na página oficial do B.Leza Clube na rede social Facebook.

O grupo editou em outubro o álbum “Robed in Rareness” e tem prevista a edição em 29 de março de “Exotic Birds of Prey”.

O B.Leza recorda que o percurso dos Shabazz Palaces “tem-se cruzado com o de Flying Lotus e das Theesatisfaction, com quem têm afinidades estéticas evidentes, mas também com uma lenda como George Clinton, o fundador dos históricos Funkadelic e Parliament”. O grupo integra o Black Constellation, “coletivo de artistas de diversas áreas artísticas, no mundo da música, moda e artes visuais, cuja influência se faz sentir na apresentação da banda”.