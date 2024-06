Gracie Abrams editou na passada sexta-feira, dia 21 de junho, "The Secret of Us". O álbum, que foi coproduzido pelo seu amigo e colaborador habitual, Aaron Dessner, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e tem conquistado elogios dos fãs e da crítica.

No seu segundo álbum, Gracie Abrams aproxima-se ainda mais dos fãs e abre o coração para falar das suas dores de crescimento. O disco abre com "Felt Good About You", que serve quase de faixa-resumo de todas as histórias, com a artista a confessar o fim de um relacionamento: "Can't believe the way we landed, fallin' through/ Held my breath for your reaction like the first time that we happened / Held my breath for your reaction like the first time that we happened".

Um dos destaques do novo álbum da artista é "Us", a aguardada colaboração de Gracie com Taylor Swift. O alinhamento conta ainda com os singles “Risk”, que a cantora lançou no mês passado, e "Close To You", que se estreou no top Hot 100 da Billboard.

Com "The Secret of Us", Gracie Abrams prova que veio para ficar e que não será apenas um sucesso do momento.