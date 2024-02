Com nove nomeações, SZA lidera a corrida à edição de 2024 dos prémios mais importantes da indústria da música.

Phoebe Bridgers (7 nomeações), Serban Ghenea (7 nomeações), Victoria Monét (7 nomeações) , Jack Antonoff (6 nomeações ), Jon Batiste (6 nomeações), boygenius (6 nomeações), Brandy Clark (6 nomeações), Miley Cyrus (6 nomeações), Billie Eilish (6 nomeações) , Olivia Rodrigo (6 nomeações) e Taylor Swift (6 nomeações) também estão entre os destaques.

Entre os mais nomeados, as artistas femininas destacam-se - SZA, Phoebe Bridgers, Victoria Monét, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e a banda boygenius, formada apenas por mulheres.

Taylor Swift, que tem conquistado todos os recordes nos últimos meses, está nomeada em seis categorias, assim como seu amigo Jack Antonoff, que soma nomeações graças ao seu trabalho com a cantora norte-americana e com Lana Del Rey. O músico está ainda na corrida ao Grammy de Produtor do Ano (música não-clássica).

"Worship", de Jon Batiste, "Not Strong Enough", de Boygenius, "Flowers", de Miley Cyrus, "What Was I Made For?" [banda sonora do filme "Barbie"], de Billie Eilish, "On My Mama", de Victoria Monét, "Vampire", de Olivia Rodrigo, "Anti-Hero", de Taylor Swif", e"Kill Bill", de SZA, disputam o Grammy de Gravação do Ano, a mais importante categoria da premiação.

As atuações da noite

A cerimónia foi ser apresentada por Trevor Noah. O comediante e antigo apresentador do "The Daily Show" ocupou o cargo pela quarta vez consecutiva, mas também foi a sua estreia atrás das câmaras como um dos produtores do evento.

Dua Lipa teve a missão de abrir a cerimónia. Em palco, artista, vestida de couro, apresentou um medley cativante que juntou "Training Season", "Dance the Night" e "Houdini". Logo depois, Trevor Noah arrancou gargalhadas ao público com o seu monólogo de abertura, destacando a presença de Taylor Swift e deixando algumas críticas ao TikTok.

Na abertura, o humorista também lembrou que as mulheres lideravam a corrida às nomeações. "Podemos reconhecer por um segundo como as mulheres dominaram a música este ano?", disse o anfitrião

Já Mariah Carey foi a primeira apresentadora da noite a subir a palco para entregar o prémio Melhor Performance Pop Solo a Miley Cyrus por "Flowers", sendo o primeiro Grammy da carreira da artista.

Uma das atuações mais esperadas da noite chegou no arranque da cerimónia. Em palco, Tracy Chapman juntou-se a Luke Combs para uma versão de Fast Car. O momento recebeu aplausos de todas as estrelas da música.

SZA, a artista mais nomeada da noite, também subiu ao palco da Crypto.com Arena, em Los Angeles. Com um look a fazer lembrar uma detective um drama policial, a artista apresentou os temas "Snooze" e "Kill Bill".

Já Billie Eilish transportou o público para o universo do filme "Barbie" ao interpretar "What Was I Made For?". Em palco, a artista norte-americana esteve acompanhada pelo irmão FINNEAS.

Depois de receber o primeiro Grammy da sua carreira, Miley Cyrus festejou a vitória ao som de "Flowers". Perante uma plateia calma, a cantora lançou uma pequena provocação: "Porque é que agem como se não conhecessem esta canção?".

LISTA DE VENCEDORES:

Gravação do Ano

“Worship” — Jon Batiste

“Not Strong Enough” — Boygenius

“Flowers” — Miley Cyrus

“What Was I Made For?” [From the Motion Picture “Barbie”] — Billie Eilish

“On My Mama” — Victoria Monét

“Vampire” — Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” — Taylor Swift

“Kill Bill” — SZA

Álbum do Ano

“World Music Radio” — Jon Batiste

“The Record” — Boygenius

“Endless Summer Vacation” — Miley Cyrus

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” — Lana Del Rey

“The Age of Pleasure” — Janelle Monáe

“Guts” — Olivia Rodrigo

“Midnights” — Taylor Swift

“SOS”— SZA

Canção do Ano

“A&W” — Lana Del Rey

“Anti-Hero” — Taylor Swift

“Butterfly” — Jon Batiste

“Dance the Night” — Dua Lipa

“Flowers” — Miley Cyrus

“Kill Bill” — SZA

“Vampire” — Oliva Rodrigo

“What Was I Made For?”— Billie Eilish

Melhor Novo Artista

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Melhor Álbum de Pop Vocal:

“Chemistry” — Kelly Clarkson

“Endless Summer Vacation” — Miley Cyrus

“Guts” — Olivia Rodrigo

“- (Subtract)” — Ed Sheeran

“Midnights”— Taylor Swift

Melhor Álbum de Música de Dança/Eletrónica:

“Baby Don’t Hurt Me” — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

“Miracle” — Calvin Harris Featuring Ellie Goulding

“Padam Padam” — Kylie Minogue

“One in a Million” — Bebe Rexha & David Guetta

“Rush” — Troye Sivan

Melhor Performance Pop Solo

"Flowers" - Miley Cyrus (VENCEDORA)

“Paint the Town Red” - Doja Cat

“What Was I Made For? [From The Motion Picture Barbie]" - Billie Eilish

“Vampire” - Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” - Taylor Swift

Melhor Performance Pop Duo/ Grupo

"Thousand Miles" - Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

"Candy Necklace" -Lana Del Rey featuring Jon Batiste

"Never Felt So Alone" - Labrinth featuring Billie Eilish

"Karma" - Taylor Swift featuring Ice Spice

"Ghost in the Machine" - SZA featuring Phoebe Bridgers (VENCEDORAS)

Melhor Álbum Rock

“But Here We Are” — Foo Fighters

“Starcatcher” — Greta Van Fleet

“72 Seasons” — Metallica

“This Is Why” — Paramore (VENCEDORES)

“In Times New Roman…”— Queens of the Stone Age

Melhor Álbum de Música Urbana

"SATURNO" - Rauw Alejandro

"MAÑANA SERÁ BONITO" - Karol G (VENCEDORA)

"DATA" - Tainy

Melhor Álbum Pop Latino

"La Cuarta Hoja" - Pablo Alborán

"Beautiful Humans, Vol. 1" - AleMor

"A Ciegas" - Paula Arenas

"La Neta" - Pedro Capó

"Don Juan" - Maluma

"X Mí (Vol. 1)" - Gaby Moreno (VENCEDOR)

Melhor Álbum Alternativo

"The Car" - Arctic Monkeys

"the record" - boygenius (VENCEDORAS)

"Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" - Lana Del Rey

"Cracker Island" - Gorillaz

"I Inside the Old Year Dying" - PJ Harvey

Melhor Álbum R&B

"Girls Night Out" - Babyface

"What I Didn’t Tell You (Deluxe)" - Coco Jones

"Special Occasion" - Emily King

"JAGUAR II" - Victoria Monét (VENCEDORA)

"CLEAR 2: SOFT LIFE EP" - Summer Walker

Melhor Álbum de Rap