No âmbito do Festival Montepio às Vezes o Amor, que celebra o dia dos namorados, com concertos de música portuguesa espalhados por várias cidades do país, num total de 19 concertos, ao longo de 3 dias, o Coliseu Porto Ageas foi o palco escolhido para “As canções de Amor”, dos Santos & Pecadores. Um espetáculo que marcou o regresso da banda, depois de 11 anos de interregno, aos palcos, perante uma plateia nostálgica e expectante.

Mais de duas horas de espetáculo não foram suficientes para matar as saudades dos grandes êxitos da banda. Olavo Bilac continua a ser dono do palco e a saber interagir com o público de uma forma única, que convida à plateia a saltar, a bater palmas, a dançar e a vibrar com os temas de sempre, para sempre.

“Superstar”, “Onde estás” e “Faz-me Voar” foram os primeiros temas de um alinhamento que prometia levar o público, em grandes voos, a momentos e memórias que ficaram para trás. Tempo de reavivá-los e dar-lhes uma nova cor, ao som de temas como “Tela”, “Olhar para trás” e “Lua Cheia”. Telemóveis iluminaram os céus do Coliseu e os braços tocaram o infinito, ao som das letras que o público sabe de cor.

Num momento mais intimista, com a banda sentada, e as t-shirts de cada um a completar a palavra “AMOR!”, o público viaja de novo ao som de “John Big Dream” e “Perdas”. O tema “Não voltarei a ser fiel”, um dos grandes sucessos da banda, tem uma dedicatória especial e sentida, ao Rui Martins, membro da banda, que faleceu em 2021. O cenário enche-se de fotografias do músico e a saudade toma conta da banda e do público, dos tempos que não voltam mais.

O alinhamento segue com temas como “Caixa dos Segredos”, o apoteótico “Fala-me de Amor” e “Energia”, antes de culminar no “Momento Final”, que marcou o fim do espetáculo. O encore fez-se ao som de “Miss Solidão”, “Horas de Prazer” e “Leva-me a dançar”, com Olavo Bilac a prender o público, do primeiro ao último acorde.

O regresso dos Santos & Pecadores aos palcos é uma mistura de sentimentos, um vaivém no tempo, entre o que se viveu ao som dos grandes temas da banda e o que se constrói, de novo, numa noite inesquecível. Ainda bem que voltaram.

A banda volta a reunir-se hoje, dia 15 de fevereiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, para um novo concerto inserido no Festival Montepio, às vezes o amor.