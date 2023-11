O festival espanhol Son do Camiño regressa nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho a Monte do Gozo, em Santiago de Compostela.

Esta quinta-feira, dia 2 de novembro, a organização anunciou os Green Day como os primeiros cabeças de cartaz para a edição de 2024.

"Uma das maiores bandas de rock norte-americano vai celebrar em O Monte de Gozo os 30 anos de 'Dookie' e os 20 anos de 'American Idiot' com um concerto completo", adianta o festival.

Segundo a publicação da organização, no próximo ano, os Green Day vão dar apenas dois concertos na Península Ibérica - Son do Camiño e Road to Rio Babel, em Madrid. Ao SAPO Mag, o festival confirmou a informação.

O Son do Camiño realiza-se anualmente em Monte do Gozo, a cerca de 2h20 do Porto (230km). Os bilhetes para a edição de 2024 serão colocados à venda no dia 8 de novembro, às 12hoo (hora de Portugal continental).

Nos próximos dias, O Son Do Camiño irá revelar os todos os nomes que farão parte da sua quinta edição. "Mais de 40 artistas distribuídos por três dias e, pela primeira vez, em três grandes palcos. Este ano, como grande novidade, o festival apresentará um terceiro palco dedicado à música electrónica que contará com nomes de referência do género a nível internacional", destaca o comunicado enviado ao SAPO Mag.