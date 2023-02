Guga, artista emergente do hip hop nacional, revelou esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, o seu novo single. "Tic-Tac" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Tic-Tac" é o primeiro single do próximo EP de Guga - "Ontem, Hoje e Nunca Mais" chega a 24 de fevereiro. O tema sucede a "Amor Antigo" e a "Nunca Tive Bem", editados em 2021.

O novo single do jovem artista conta também com um videoclipe realizado por Carlos Marta - ver aqui.

"Um tema pessoal e introspetivo que retrata a luta do artista em querer conquistar o seu espaço com empenho, com sofrimento, mas, acima de tudo, com uma enorme certeza na sua vontade, talento e trabalho", frisa a agência 808 em comunicado.