Uma guitarra destruída no palco por Kurt Cobain, líder dos Nirvana, foi vendida por quase 600.000 dólares (quase 555.000 euros), dez vezes mais do que o valor estimado, informou no passado sábado uma casa de leilões.

A guitarra, uma Fender Stratocaster, foi remontada mas não pode ser usada, segundo Kody Frederick, da casa de leilões Julien's Auctions. A casa de leilões disse que esperava que o artefato musical alcançasse a faixa dos 60.000 dólares (cerca de 55.000 euros) no leilão público realizado no Hard Rock Cafe de Nova Iorque. Porém, foi vendida por 595.000 dólares, informou a Julien's em comunicado. "Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina", disse Frederick. O leilão de três dias, que terminou no domingo, também inclui objetos das carreiras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman e Janet Jackson.