Uma Gibson SG do britânico Eric Clapton, apelidada de "The Fool", está fortemente associada à época em que o cantor era membro da banda Cream, na qual produziu um dos sons mais distintivos do rock. A sua decoração personalizada, de estilo psicodélico, torna o instrumento um dos mais reconhecíveis do rock e um símbolo do chamado "Verão do Amor", o movimento contracultural norte-americano de 1967 que marcou toda uma geração.

Clapton, cujos riffs em canções como "Layla" e "Sunshine of Your Love" lhe renderam a reputação de ser um dos melhores guitarristas do mundo do rock e blues, começou a usar o instrumento durante a primeira digressão dos Cream pelos Estados Unidos.

Outro instrumento que será leiloado no próximo mês em Nashville, Tennessee, é uma Fender Mustang de braço esquerdo de Kurt Cobain, usada pelo ícone do grunge rock durante o último concerto da banda Nirvana em Munique, Alemanha.

"Todos nós sabemos que Kurt Cobain adorava destruir guitarras, mas a Fender Mustang era a sua guitarra favorita", disse Martin Nolan, diretor executivo da casa de leilões Julien's Auctions, à AFP.

O leilão acontecerá no Hard Rock Café de Nashville e parte do dinheiro arrecadado com a venda das duas guitarras será destinada à associação Kicking the Stigma, que luta contra problemas de saúde mental.